Samanyolu Haber /Gündem / Gül'den Erdoğan'ı kızdıran hamle /08 Ağustos 2019 19:34

Gül'den Erdoğan'ı kızdıran hamle

AKP’de muhalif hareketin kuracağı yeni partinin teşkilatlanma sorumluluğu görevinin, Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyerinde milletvekilliğini engelleyen isme teslim edildiği ortaya çıktı.

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Günboyu Gazetesi yazarı Balamir Göktuğ, bugünkü yazısında Ali Babacan’a kurduracağı siyasi partiyi perde arkasında yöneten  11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, teşkilatlanma çalışmalarını AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın nefret ettiği bir isme verdiğini belirtti.

Gül’ün çevresinde aldığı bilgiye göre, bu isim Refah Partisi eski milletvekili Mustafa Baş. Tayyip Erdoğan, Refah Partisi İl Başkanı olarak 21 Ekim 1991’de milletvekili adayı olduğunda oy sayımına itiraz eden kendi partisinden Mustafa Baş, bu itirazıyla tekrar sayım sonucu Erdoğan’ın milletvekilliğini kaybetmesine neden olmuştu.

Göktuğ’un “Gül’den Erdoğan’ı çok kızdıracak hamle!” başlıklı yazısı şöyle:

Ali Babacan’a kurduracağı siyasi partiyi perde arkasında yöneten  Abdullah Gül, teşkilatlanma çalışmalarını AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın nefret ettiği bir isme verdi. Gül, yeni partinin teşkilatlanma işlerinde  eski Refah Partisi milletvekili Mustafa Baş’ı tam yetki ile görevlendirdi.

Şimdi hemen, “Erdoğan,Mustafa Baş’tan neden nefret ediyor. İkisinin de siyasi kökeni aynı” diye soracaksınız. O zaman geçmişe dönüp hemen hatırlatalım;

20 Ekim 1991’de Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Tayyip Erdoğan milletvekili adayı olmuştu. Erdoğan, İstanbul 6’ncı bölgeden seçime girmişti. Erdoğan, oyların yüzde 20’sini alıp milletvekili olma şansını yakalamıştı. Hatta mazbatasını dahi almıştı. Ancak partisinden ikinci sırada yer  olan Mustafa Baş’ın itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı. Baş, “Benim oyum Recep Tayyip Erdoğan’dan daha fazla, sayılmasını istiyorum” demişti. Oyların yeniden sayımı, sonucu değiştirirken, Erdoğan’ın mazbatası da iptal edilmişti ve kendisi yerine Mustafa Baş parlamentoya girmişti.Eski Refah Partisi   milletvekili Hasan Mezarcı, o dönem yaşanan bu olayı anlatırken, Mustafa Baş’ın itiraz etmesini engellemek adına onu teşkilatın ölümle tehdit ettiğini belirtti. Mustafa Baş’ın tehditlerden kurtulmak için bir süre yurt dışına çıktığı  ve sonradan Türkiye’ye döndüğü de eski Refah Partiler tarafından anlatılır.

İşte böyle değerli Günboyu okurları… Abdullah Gül’ün yakın çevresinden ulaştığım bilgilere göre, Mustafa Baş, Ali Babacan’ın kuracağı yeni partinin teşkilat işleri ile tam yetkiyle çalışıyor. Ayrıca Abdullah Gül, Erdoğan’ın hemşehrisi ve köylüsü olan  Mustafa Baş’a şöyle de bir talimat vermiş;

“Yeni partinin kurulacak teşkilatları için şu anda AKP teşkilatlarında aktif olarak görev yapan kimseye teklif götürmeyin.”

Kapsamını sordum, kaynağım,, “Abdullah bey, Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra  AKP’nin tüm teşkilatları Erdoğan’ın yüzde 100 kontrolüne geçtiği için bu talimatı verdi.  Yeni Partinin teşkilatlarına  ancak Abdullah beyin Cumhurbaşkanlığı ve öncesinde görev yapan sonradan istifa eden veya görevden alınan isimleri dahil edebiliriz. Beyefendi onda bile çok titiz davranıyor” dedi.

Abdullah Gül cephesinde  son durum böyle… Manevra alanı iyice daralan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu  cephesinden de kulis notu aktaralım. Davutoğlu,kurmayı planladığı partisinin teşkilatlanma çalışmalarını, Anadolu’da kendisine bağlılığı yüzünden görevden alınan eski AKP’li  isimlerle yürütüyor.

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