Samanyolu Haber /Gündem / Gülben Ergen'e hapis şoku /07 Kasım 2017 16:10

Gülben Ergen'e hapis şoku

Erhan Çelik, eski eşi Gülben Ergen hakkında koruma tedbiri aldırdı. Savcılık, kararın ihlal edildiğini belirterek Ergen'in zorlama hapsine karar verilmesini istedi.

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Gazeteci Erhan Çelik, hakkında koruma tedbiri aldırdığı Gülben Ergen’in sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle kararı ihlal ettiği yönünde şikayetçi oldu. Savcılık, koruma kararı veren İstanbul 14. Aile Mahkemesi’ne yazı yazarak Ergen’in karara uymadığı gerekçesiyle zorlama hapsine karar verilmesini istedi. Mahkemenin kararı bekleniyor.


 Gülben Ergen de ayrıca mahkemeye başvurarak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Erhan Çelik’in de kendisine mesaj atarak kararı ihlal ettiği yönünde geçen hafta şikayetçi olmuştu. Savcılık koruma kararı veren İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne de yazı yazarak Çelik’in karara uymadığı gerekçesiyle zorlama hapsine karar verilmesini istemişti.
ZORLAMA HAPSİ NEDİR?
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 13. maddesinde “Tedbir kararlarına aykırılık” başlığı altında düzenlenen yasaya göre, mahkeme tarafından konulan tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişiye yine mahkeme kararıyla 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilebiliyor. Ceza verilen kişinin tedbir kararını ihlal etme suçunu tekrarlaması durumunda 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi verilir. Zorlama hapsinin tamamı 6 ayı geçemiyor. Zorlama hapsinin uygulanabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekiyor. Karar kesinleştikten sonra hakkında zorlama hapsi verilen kişi yakalanarak cezaevine götürülür.
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