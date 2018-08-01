Gül ve Soylu'ya nasıl bir prosedür uygulanacak?

ABD'li pastör Brunson'ın ev hapsi koşulu ile tahliye edilmesinin ardından ABD ile Türkiye arasında sular durulmuyor. Trump geçtiğimiz hafta yaptırım uygulayacaklarını söylemişti. yaptırım uygulanacak alanlar belli oldu.





HEDEF: İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLARI





Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaptırımların hedefi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül olacak" denildi. Akşam saatlerinde ekonomik alanda yaptırım uygulanacak liste de hazırlanmıştı.





Konuyla ilgili açıklamayı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders basın toplantısında açıkladı. Bu açıklamadan birkaç dakika sonra da ABD Hazine Bakanlığı yazılı bir açıklama ile yaptırım kararını duyurdu.









Nasıl bir prosedür uygulanacak?





ABD Hazine Bakanı Steven Munchin, "Papaz Brunson'ın haksız tutukluluğu ve adli sürecin Türk yetkililer tarafından devam ettirilmesi en basit şekilde kabul edilemez" ifadesini kullandı. Munchin sözlerine "Başkan Trump'ın tekrar tekrar ifade ettiği gibi ABD , Türkiye'den Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını beklemektedir" şeklinde devam etti.





Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gül ve Soylu'nun ABD 'deki mülkiyetleri bloke edilirken, ABD 'li kişi ve kurumların bu kişilerle iş yapmasına engel getirildi.