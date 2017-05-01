Samanyolu Haber /Gündem / Gül ve Davutoğlu'nun parti kurmasından endişe ediliyorsa... /01 Mayıs 2017 13:12

Gül ve Davutoğlu'nun parti kurmasından endişe ediliyorsa...

Ömer Dinçer, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracakları söylentilerine dair bir süredir devam eden tartışmalara değindi...

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AKP'li eski Bakanlardan Ömer Dinçer, Habertürk'te bugün yayımlanan "AK Parti’ye yönelik oyun içinde oyun" başlıklı yazısında Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracakları söylentilerine dair bir süredir devam eden tartışmalara değindi.

Gül ve DAvutoğlu'na yönelik eleştirilerle ilgili "AK Parti’nin başarısında, bugün bu insanlara dil uzatanların hiç katkısı var mı?" ifadelerini kullanan Dinçer, söz konusu iddiaların "AKP'nin önünü kesmek isteyen derin güçler" tarafından ortaya atıldığını öne sürdü.

Dinçer, "AK Parti’de liderlik yapmış Sayın Gül ve Davutoğlu uzaklaştırılınca veya halkın gözünde itibarsızlaştırılınca, parti ne kazanacak? Sayın Erdoğan daha mı güçlü olacak?" dedi ve şunları söyledi: "Eğer ileride Gül veya Davutoğlu’nun parti kurmasından, başkan adayı olmalarından endişe edildiği için bütün bu hadsizlikler ve haksızlıklar yapılıyorsa, bilinmeli ki bu davranışlar korktukları akibeti doğurur. Öyleyse, Sayın Gül, Davutoğlu, Atalay ve Babacan gibi isimlerin parti içinde muteber konumda tutulmaları daha doğru olmaz mı?"
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