Samanyolu Haber /Gündem / Gül ve Davutoğlu silindi, beklettikleri gazete de kapanıyor /05 Mayıs 2018 11:16

Gül ve Davutoğlu silindi, beklettikleri gazete de kapanıyor

İtilmiş AKP'lilerin buluşma noktası Karar Gazetesi'nde büyük tenkisat gerçekleşti, idari ve teknik kadro başta olmak üzere muhabir ve editörlerin de bulunduğu onlarca çalışanın işine son verildi.

SHABER3.COM

Medyaradar'ın iddiasına göre Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu ve İbrahim Kiras'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Karar Gazetesi'nde geniş çaplı bir tenkisat yaşandı. Başta gazetenin idari kadrosu olmak üzere birçok muhabir ve editörün işine son verildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından gazetenin kapatılacağı iddia ediliyor. Medyaradar'a ulaşan bilgiye göre 4 yada 5 muhabirle ajans olarak yayın yapılacak ve internet sitesi ise yayın hayatına devam edecek. 

İTİLMİŞLERİN BULUŞTUĞU AKP'Lİ GAZETE

Kasım 2014'te Star gazetesinden ayrılarak internet medyasına transfer olan Mustafa Karaalioğlu, Yusuf Ziya Cömert ve Mehmet Ocaktan Karar.com olarak basında yer alıyordu. Karar bir süre sonra gazeteleşmeye giderek ilk sayısını çıkarttı. 

Özelikle AKP cenahında ikinci plana itilenlerin buluşma noktası olan Karar gazetesi yine de AKP'yi destekliyordu. Gül ve Davutoğlu gibi isimlerin tamamen oyun dışı kalmasıyla ihtiyaç da kalmayan gazetenin kapatılması bu açıdan sürpriz olmayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gül ve Davutoğlu silindi, beklettikleri gazete de kapanıyor Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:19:25