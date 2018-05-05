Gül ve Davutoğlu silindi, beklettikleri gazete de kapanıyor

Medyaradar'ın iddiasına göre Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu ve İbrahim Kiras'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Karar Gazetesi'nde geniş çaplı bir tenkisat yaşandı. Başta gazetenin idari kadrosu olmak üzere birçok muhabir ve editörün işine son verildi.







Yaşanan bu gelişmenin ardından gazetenin kapatılacağı iddia ediliyor. Medyaradar'a ulaşan bilgiye göre 4 yada 5 muhabirle ajans olarak yayın yapılacak ve internet sitesi ise yayın hayatına devam edecek.





İTİLMİŞLERİN BULUŞTUĞU AKP'Lİ GAZETE





Kasım 2014'te Star gazetesinden ayrılarak internet medyasına transfer olan Mustafa Karaalioğlu, Yusuf Ziya Cömert ve Mehmet Ocaktan Karar.com olarak basında yer alıyordu. Karar bir süre sonra gazeteleşmeye giderek ilk sayısını çıkarttı.





Özelikle AKP cenahında ikinci plana itilenlerin buluşma noktası olan Karar gazetesi yine de AKP'yi destekliyordu. Gül ve Davutoğlu gibi isimlerin tamamen oyun dışı kalmasıyla ihtiyaç da kalmayan gazetenin kapatılması bu açıdan sürpriz olmayacak.