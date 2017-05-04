Samanyolu Haber /Gündem / Gül sessizliğini bozuyor /04 Mayıs 2017 16:48

Gül sessizliğini bozuyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yarın cuma namazı sonrası son dönemlerde adının geçtiği konular hakkında açıklama yapacağı öğrenildi.

SHABER3.COM

AKP’Lİ ELİTAŞ: GÜL’ÜN NET BİR CEVAP VERMESİ GEREKİR

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası adayları arasında adını geçirdiği 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e AKP'den, “Açıklama yapıp spekülasyonları bitir” çağrısı gelmişti. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, özel bir haber kanalında yaptığı açıklamada, “Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül’ün bu spekülasyonları behemahal (mutlaka) bitirmesi gerekir. Sayın Gül’ün net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmayla karşı karşıya kalacaktır. Benim tanıdığım Sayın Gül buna net bir cevap vermelidir” dedi.
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