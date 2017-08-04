Samanyolu Haber /Gündem / 'Gül kokan mezarın bana güç veriyor' /04 Ağustos 2017 22:36

'Gül kokan mezarın bana güç veriyor'

Hizmet Hareketi'ne cadı avı kapsamında Osmaniye'de tutuklanan tutuklu bulunan ve raporlarına rağmen tahliye edilmeyen ve tedaviden yoksun bırakıldığı için hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü Ahmet Tatar, toprağa verildi.

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"Gül kokan mezarın bana güç veriyor"

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan 3 çocuk babası Ahmet Tatar'ın kronik kalp rahatsızlığı vardı. Aile doktor raporlarıyla defalarca tahliye talep etti. Ancak mahkeme talebi reddetti. Emekli emniyet müdürü Tatar 1 Ağustos’ta koğuşta rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayeti ile ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tatar burada rağmen yaşamını yitirdi. Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Ahmet Tatar’ın, Diyarbakır Bölge Trafik Şube Müdürlüğü görevinde iken 2015 yılında emekli olmuştu.

Cezaevinde ölüme terk edilen Tatar bugün toprağa verildi. Oğlu Mustafa Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının yaşadıklarını anlattı. Ve hukuk önünde hem mahşerde sorumlulardan davacı olacaklarını söyledi. İşte o paylaşımlar:








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