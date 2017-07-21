Samanyolu Haber /Gündem / Gül, Hocaefendi'yi tanır mı? Erdoğan'ın ekibi Gül aleyhine hangi manşetin atılmasını istedi? /21 Temmuz 2017 09:21

Gül, Hocaefendi'yi tanır mı? Erdoğan'ın ekibi Gül aleyhine hangi manşetin atılmasını istedi?

Ekrem Dumanlı kişisel YouTube kanalından Fethullah Gülen Hocaefendi ile halef-selef Cumhurbaşkanları Abdullah ve Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çok önemli hatıralarını anlattı.

Abdullah Gül, Hocaefendi'yi tanır mı? Erdoğan'ın ekibi Gül aleyhine hangi manşetin atılmasını istedi?

19 dakikalık videoda Dumanlı, Abdullah Gül'ün Hocaefendi'yi tanımadığı ile ilgili sözlerine Fethullah Gülen'in ABD'deki vize problemini çözme konusunda nasıl yardımcı olduğunu anlatarak başladı. Ardından da Gül'ün Hocaefendi'yle görüşmek için kendisini davet ettiği olay aktardı. 

'Şimdi ben bunları anlatıyorum, Reis'çi troller de, 'Abdullah Gül'ün aleyhine şunu anlattı bunu anlattı diye çok sevinmesin... Reisleri ile de anlatacağım çok şey var' diyen Dumanlı, Erdoğan'ın ekibinin Gül'ün adaylıktan çekilmesi için Zaman gazetesinin manşetten çağrı yapmasını istediklerini ve bunu reddettiğini anlattı. 
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