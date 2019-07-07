Gül-Babacan ikilisinin stratejisi ne olacak?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) içinden alternatif bir parti kurma çalışmalarına devam eden 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın yol haritası netleşmeye başlıyor.







Kulislerde Babacan ve Gül’ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedefler biçimde muhalefeti "Macron modeli" ile birleştirmeye çalışacağı, başarılı olunursa da iki yıllık bir sistem restorasyon döneminini başlatacakları iddia ediliyor.





Geçen hafta AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Babacan, Erdoğan’a rest çekerek “dönüşü olmayan bir yola” girdi.





Yeni parti kurma hazırlığını hızlandıran Babacan’ın (solda) Gül ile partinin “eş başkanı” gibi hareket edeceği, ancak bir adım önde olacağı bildirilirken Ahmet Davutoğlu’nun ise bu yapıdan uzak tutulacağı öğrenildi.





DAVUTOĞLU’NA MESAFELİLER





Erdoğan’ın son görüşmenin ardından, “Boş çuval” benzetmesi yaptığı Babacan’ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile dirsek teması kurduğu belirtilirken Ahmet Davutoğlu’nun ise yeni partiden dışlandığı ifade edildi.





Buna göre, Babacan ve Gül, Davutoğlu’nun “Erdoğan tarafından teşkilattaki muhalif isimleri belirlemek üzere özel olarak görevlendirildiğini” düşünüyor ve bu sebeple oluşumlarının dışında tutuyor.





Davutoğlu’nun teşkilat içerisindeki gücünün güçlü bir oluşum için yetmediğini de düşünen Gül–Babacan ikilisinin bunun yerine Millet İttifakı’na yöneldiği ifade ediliyor.





MACRON MODELİ MASADA





24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde gündeme gelen ve tüm muhalefeti tek çatı altında birleştirmeyi hedefleyen Fransa’daki “Macron Modeli”ni tekrar ortaya atan yeni oluşumun bu amaçlarını muhalefet partileriyle de paylaştığı bildirildi.





Bu modele göre seçim tarihine göre belirlenecek bir isim Cumhurbaşkanı adayı olacak ve AKP içerisinden kopan oluşum ile diğer muhalefet bu ismi destekleyecek.





İKİ YILLIK RESTORASYON DÖNEMİ





Seçimlerden istenilen sonucun alınması durumunda ise iki yıllık bir “restorasyon” dönemi başlayacak. Bu dönemde ilk hedef hükümet sisteminin güncellenmesi olacak.





Yeni oluşum, iki yıl içerisinde tarafsız, yetkileri azaltılmış bir Cumhurbaşkanı modelini Meclis’e getirecek ve buradan geçirmeye çalışacak.





Aynı oranda Meclis’in de yetkilerini artırmayı planlayan oluşum, Meclis’ten istenilen sonucun alınmaması durumunda ise referandum seçeneğini masaya yatıracak.