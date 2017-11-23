‘Gül, aktif bekleyişe geçti, ‘ben ciddi bir seçeneğim’ mesajı veriyor’





Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:







“Pasif bekleyişteydi Abdullah Gül…





– Renk vermiyordu.





– Tavır koymuyordu.





– Cephe almamaya özen gösteriyordu.





– Asla harekete geçmiyordu.





– Susuyordu.





Aynı Abdullah Gül, bir aydır tutum değiştirdi.





Pasif bekleyişten aktif bekleyiş aşamasına geçti.





Abdullah Gül, bu aktif bekleyiş sürecinde…





– Konuşmaya başladı.





– Dış politikayla ilgili olarak net ve sert eleştirilerde bulundu.





– Komplo teorilerine ve hamasete karşı sesini yükseltti.





– Yanına gidenlere “Böyle gitmez” demeye başladı.





– Renk vermekten pek çekinmemeye başladı.





Bir isyan hareketi falan başlatmış değil Abdullah Gül…





– Yine harekete geçmiş değil.





– Yine beklemede.





– Yine gelişmeleri izliyor.





Ama bu kez…





Daha aktif bir bekleyiş içinde.





En azından ‘ben ciddi bir seçeneğim’ mesajını vermek ister gibi bir hali var.”