Samanyolu Haber /Gündem / 'Gül aktif bekleyişe geçti' /23 Kasım 2017 17:08

'Gül aktif bekleyişe geçti'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için "Pasif bekleyişten aktif bekleyiş aşamasına geçti" ifadelerini kullandı.

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‘Gül, aktif bekleyişe geçti, ‘ben ciddi bir seçeneğim’ mesajı veriyor’

Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:

“Pasif bekleyişteydi Abdullah Gül…

– Renk vermiyordu.

– Tavır koymuyordu.

– Cephe almamaya özen gösteriyordu.

– Asla harekete geçmiyordu.

– Susuyordu.

Aynı Abdullah Gül, bir aydır tutum değiştirdi.

Pasif bekleyişten aktif bekleyiş aşamasına geçti.

Abdullah Gül, bu aktif bekleyiş sürecinde…

– Konuşmaya başladı.

– Dış politikayla ilgili olarak net ve sert eleştirilerde bulundu.

– Komplo teorilerine ve hamasete karşı sesini yükseltti.

– Yanına gidenlere “Böyle gitmez” demeye başladı.

– Renk vermekten pek çekinmemeye başladı.

Bir isyan hareketi falan başlatmış değil Abdullah Gül…

– Yine harekete geçmiş değil.

 – Yine beklemede.

 – Yine gelişmeleri izliyor.

 Ama bu kez…

 Daha aktif bir bekleyiş içinde.

 En azından ‘ben ciddi bir seçeneğim’ mesajını vermek ister gibi bir hali var.”
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