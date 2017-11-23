‘Gül, aktif bekleyişe geçti, ‘ben ciddi bir seçeneğim’ mesajı veriyor’
Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:
“Pasif bekleyişteydi Abdullah Gül…
– Renk vermiyordu.
– Tavır koymuyordu.
– Cephe almamaya özen gösteriyordu.
– Asla harekete geçmiyordu.
– Susuyordu.
Aynı Abdullah Gül, bir aydır tutum değiştirdi.
Pasif bekleyişten aktif bekleyiş aşamasına geçti.
Abdullah Gül, bu aktif bekleyiş sürecinde…
– Konuşmaya başladı.
– Dış politikayla ilgili olarak net ve sert eleştirilerde bulundu.
– Komplo teorilerine ve hamasete karşı sesini yükseltti.
– Yanına gidenlere “Böyle gitmez” demeye başladı.
– Renk vermekten pek çekinmemeye başladı.
Bir isyan hareketi falan başlatmış değil Abdullah Gül…
– Yine harekete geçmiş değil.
– Yine beklemede.
– Yine gelişmeleri izliyor.
Ama bu kez…
Daha aktif bir bekleyiş içinde.
En azından ‘ben ciddi bir seçeneğim’ mesajını vermek ister gibi bir hali var.”