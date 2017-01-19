Samanyolu Haber /Dünya / Güçlü cumhurbaşkanı ne yapabilir ki? Cevap komşudan geldi /19 Ocak 2017 19:38

Güçlü cumhurbaşkanı ne yapabilir ki? Cevap komşudan geldi

Bulgaristan'da şimdi Türkiye'nin getirmeye çalıştığı güçlü cumhurbaşkanı var. Hatta Türkiye'de getirilecek sistemdeki yetkileri daha az olan Güçlü Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti.. geçici hükümet atadı.. ‘erken seçim’ dedi..

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‘Güçlü başkan ne yapar?’ sorusuna Bulgaristan’ın iki ay önce seçilmiş Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in cevabı var:

Parlamentoyu fesheder.. geçici bir hükümet atar.. ve ülkeyi erken seçime götürür…

Eski hava kuvvetleri komutanı olan Radev işte sırasıyla bunları yapıyor…

Sonuncuda sıra ve ”Bir haftanız daha var” dedi milletvekillerine Radev; büyük ihtimalle seçim 26 Mart’ta yapılacak…

 
İlk kez politika arenasına giren ve dişli rakiplere karşı sosyalist parti adayı olarak seçim kazanan Radev, bu yolla, bütün siyasi tabloyu yenilemeyi amaçlıyor.

Siyasi analistler ise kuşkulu; ”Ya başaramazsa; ya sandıktan istikrarlı bir hükümet çıkmasını sağlayamazsa?” diye soruyorlar.

Yeniden seçime götürür…
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