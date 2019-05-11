Samanyolu Haber /Gündem / Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler... /11 Mayıs 2019 17:17

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler...

MC EU TV'de yayınlanan "İftar Sofrası" isimli programın ilk bölümüne Alman Claudia Hanım'ın sözleri damgasını vurdu .

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Süleyman Kutsi'nin sunduğu programın ilk bölümünde Almanya'da Claudia Hanım ile Tarık Bey çifti evinde Reha Yeprem ve eşi Özlem Yeprem'e ev sahipliği yaptı.  

Programda görüşleri sorulan Claudia Hanım, Türkiye'de yaşananlarla ilgili şunları söyledi: 
"Şu an değişik durumlardan geçen insanlara temennim, başlattıkları mücadeleyi devam ettirsinler ve o yoldan ayrılmasınlar ve inançlarını kaybetmesinler. Allah'a olan inanç iradelerini kaybetmemelerini diliyorum . Güçlerini sadece Allah'tan alsınlar. Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler. Bunlar birer imtihan ve bazılarına daha ağır, ama bazılarına daha kolay gelebilir. Bunu sabırla aşabilirler. Onlar için herşeyin iyisini temenni ediyorum."
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