Süleyman Kutsi'nin sunduğu programın ilk bölümünde Almanya'da Claudia Hanım ile Tarık Bey çifti evinde Reha Yeprem ve eşi Özlem Yeprem'e ev sahipliği yaptı.





Programda görüşleri sorulan Claudia Hanım, Türkiye'de yaşananlarla ilgili şunları söyledi:



"Şu an değişik durumlardan geçen insanlara temennim, başlattıkları mücadeleyi devam ettirsinler ve o yoldan ayrılmasınlar ve inançlarını kaybetmesinler. Allah'a olan inanç iradelerini kaybetmemelerini diliyorum . Güçlerini sadece Allah'tan alsınlar. Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler. Bunlar birer imtihan ve bazılarına daha ağır, ama bazılarına daha kolay gelebilir. Bunu sabırla aşabilirler. Onlar için herşeyin iyisini temenni ediyorum."