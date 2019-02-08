Gucci tepkiye yol açan kazakları satıştan çekti

İtalyan-Fransız moda devi Gucci, siyahlara benzetilerek tasarlanan kazağı piyasadan çekti ve "ırkçılık" eleştirileri üzerine özür diledi.







Gucci'nin son tasarımı, yüzün alt kısmını kapayan ve ağız kısmı açık olan siyah kazak-balaklava (kar maskesi) karışımıydı.





Moda devi, Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı "blackface" (kara surat) akımını özendirmekle suçlanmıştı.





Bu akımı benimseyen beyaz tiyatrocular Afrika kökenli Amerikalıları taklit etmek için yüzlerini siyaha boyuyor ve maske takıyor. Gucci'den yapılan açıklamada, "Bu olaydan ders alacağız" denildi.





BBC Türkçe