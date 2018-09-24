Gübrede %15 indirim yapıldı

Pakdemirli, buğday ve arpa prim desteğinin yüzde 100 arttığını belirtti.





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı. Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kimyevi gübre fiyatına yüzde 15 indirim yaptığını belirtti. Pakdemirli, buğday ve arpa prim desteğinin yüzde 100 arttığını kaydetti.





Bakan Pakdemirli, "Tarım Kredi, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak. Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini, önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



