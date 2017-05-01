Guardian o PKK'lı ile verilen fotoğrafı yorumladı

BBC Türkçe’nin Guardian’dan derlediği haber, Türkiye’nin geçen hafta Suriye’nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgesine düzenlediği hava saldırısının ardından ABD askerlerinin kalabalık arasından geçerek bir militana eşlik etmelerinin ve hasarı incelemelerinin hatırlatılmasıyla başlıyor.







Haber şöyle devam ediyor: “O kişi, gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan ve ‘Şahin Cilo’ adıyla bilinen üst düzey bir PKK lideriydi. Türk hükümeti onun başına 1 milyon 100 bin dolar ödül koymuştu. Kameralar o anı kaydediyordu. Şahin Cilo kayda değer bir dönüşüm geçirmiş, aranan bir kişiden eşlik edilen bir kişiye dönüşmüştü.”





‘Şahin Cilo’nun ve onun bağlı olduğu güçlerin hem Washington hem de Ankara yönetimleri tarafından ‘terör örgütü’ olarak tanımlandığı belirtilen haberde, aynı güçlerin ABD’nin Suriye’de IŞİD’e karşı yürüttüğü mücadelede merkezi bir rol üstlendiği vurgulandı.





‘Türkiye’nin hıncı artıyor’





ABD’nin zırhlı araçlarını Türk ordusu ile YPG güçleri arasında tampon bölge oluşturacak biçimde konuşlandırdığı belirtilen haberde şunlar söylendi: “Türkiye’nin hıncının giderek artmasına rağmen Washington, Kürtleri IŞİD’e karşı verilen mücadelenin bundan sonraki aşamasında, ki o aşama Rakka’ya ilerlemek, vazgeçilmez bir müttefik olarak görmeye devam ediyor. Türkiye, Trump yönetiminin bu durumu değiştireceğini sandı… Ancak ABD-Kürt paktı zayıflamıyor, tam tersine güçleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden filizlenen bu ittifakın Kürtlerin özerklik çabalarını güçlendireceğini ve kendi ülkesinin sınırları içinde isyan ateşini yeniden alevlendirebileceğini iddia etmeye başladı. Öyle ki, Türkiye salı sabahı düzenlediği hava saldırılarını ABD’ye sadece 52 dakika önce haber verdi.”





Haber, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner’in, Cilo’nun ABD askerleriyle çekilmiş fotoğrafları ile ilgili soruya verdiği yanıt ile son buluyor: “Üst düzey Amerikan askerlerinin PKK liderleriyle el sıkıştığı ya da görüştüğü yönündeki ifadedeki saygının ciddi şekilde sorgulanmasını isterim. Daha önce söylediğim gibi PKK, ABD tarafından ‘yabancı bir terör örgütü’ olarak görülmektedir.”