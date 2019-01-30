Samanyolu Haber /Dünya / Guaido'ya yurtdışı çıkış yasağı /30 Ocak 2019 03:41

Guaido'ya yurtdışı çıkış yasağı

Venezüella Yüksek Mahkemesi geçici Devlet Başkanı olarak bazı ülkeler tarafından tanınan Juan Guaido'nun yurtdışına çıkışını yasakladığı bildirildi.

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Medyada yer alan haberlere göre, Venezüella Yüksek Mahkemesi yurtdışı yasağının yanı sıra, Guaido'nun banka hesaplarının ve finansal işlemlerinin dondurulmasına karar verdi.

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERE ATAMA YAPIYOR

Guaido, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Meclisten, ABD, Arjantin ve Kolombiya gibi ülkelere diplomatik temsilci atamak için izin istediğini belirtti. 
Kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido paylaşımında, Ulusal Meclisin, ABD, Arjantin, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Ekvador, Şili, Honduras, Kanada, Peru ve Lima Grubu'na temsilci atanması talebini oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu.

Guaido, Venezuela'nın Washington'daki temsilciliğine Carlos Alfredo Vecchio'nun getirildiğini ifade etti.

Vecchio, dün Guaido tarafından ABD temsilciliğine atandığını açıklamış ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'da Vecchio'yu tanıdıklarını açıklamıştı. 
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