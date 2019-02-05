Samanyolu Haber /Dünya / Guaido'dan orduya çağrı: Taraf değiştirin, bize katılın /05 Şubat 2019 03:26

Guaido'dan orduya çağrı: Taraf değiştirin, bize katılın

Venezuela’da geçici devlet başkanı olarak tanınmayı bekleyen Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, orduyu kendi tarafına geçmeye çağırdı.

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Guaido, başkent Caracas'ta düzenlenen ve Twitter'dan canlı olarak yayınlanan basın toplantısında, "Askerler, biz sizi bekliyoruz. Asker, ailene insani yardım imkanını reddedecek misin? Eğer kuşkulanıyorsan, şu anda doğru olanın ne olduğunu ailene sor. O an geldi" diye konuştu.
Guaido ayrıca kendisini geçici devlet başkanı olarak tanıyan Avrupa Birliği ülkelerine tüm Venezuelalılar adına teşekkür etti.

Muhalif lider ayrıca Almanya 6 milyon ve Kanada'nın da 35.5 milyon euro değerinde insani yardımda bulunacağını da sözlerine ekledi.
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