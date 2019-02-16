Samanyolu Haber /Dünya / Guaido orduya 8 gün süre verdi /16 Şubat 2019 19:11

Guaido orduya 8 gün süre verdi

Rusya, Çin ve Türkiye'nin de aralarında olduğu bir dizi ülke ise Maduro'yu Venezuela'nın meşru başkanı olarak tanımaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede değişimin önünün açılması için orduya 8 gün süre verdiğini ifade etti.

Katıldığı bir forumda konuşan Guaido, "Silahlı kuvvetlere sesleniyorum; 23 Şubat yaklaşıyor. Venezuela toplumu için çok önemli bir tarih. Zira bu olağanüstü duruma son vermek ve ülkede değişimin önünü açmak için bir fırsat var. Anayasanın yanında yer almanız için 8 gününüz var" dedi.

Sputnik'teki habere göre, Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun destekçileri, düzenledikleri gösterilerde ABD bayrakları taşıdı

Guaido, daha önce yaptığı açıklamada, şu anda Kolombiya ve Brezilya'ya gönderilen ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeye sokmayı reddettiği insani yardımların 23 Şubat'ta Venezuela'ya getirilmeye başlanacağını belirtmişti. Guaido, ülkede bir insani kriz olduğunu ve konuyu 3 bölgeden uluslararası yardım getirerek çözeceklerini öne sürmüştü.

ABD yönetiminin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gözdağı vermek için bu ülkeye askeri uçakla yeni bir yardım paketi göndermeyi planladığı bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin Kongre'ye gönderilen e-mailde, Venezuela'ya gönderilmesi planlanan 250 tonluk insani yardım paketinin ABD ordusu üzerinden gönderilmesi tavsiye edilirken, bu adımın Maduro'ya gözdağı olacağı ve onun görevinden ayrılması için baskı oluşturacağı ifade edilmişti.

Venezuela'da parlamento başkanı olan muhalif siyasetçi Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD ve müttefiki bir dizi ülke de Guaido'nun başkanlığını tanımış ve seçilmesini 'kanunsuz' saydıkları Maduro'yu, 'muhalefete karşı şiddet uygulamaması için' uyarmıştı.

Rusya, Çin ve Türkiye'nin de aralarında olduğu bir dizi başka ülke ise Maduro'yu Venezuela'nın meşru başkanı olarak tanımaya devam ediyorlar
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Guaido orduya 8 gün süre verdi Sonraki Haber >>

Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur

Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur

Erdoğan'ın ziyaretinde ambulans krizi

Erdoğan'ın ziyaretinde ambulans krizi

Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu

Heyelanı fark etmedi Polis aracının üstüne uçtu

Akit Tv sunucusu ne yapacağını şaşırdı

Akit Tv sunucusu ne yapacağını şaşırdı

AKP yüzde 82 oy aldığı yerde yuhalandı

AKP yüzde 82 oy aldığı yerde yuhalandı

Belediyeler tanzim eczane açsın...

Belediyeler tanzim eczane açsın...

İstinat duvarının çökme anı kamerada

İstinat duvarının çökme anı kamerada

Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar

Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar

'Ben Tayyip'i çok seviyorum ama konserinde kafama şişe atıyorlar'

'Ben Tayyip'i çok seviyorum ama konserinde kafama şişe atıyorlar'

Eyfel Kulesi önünde Sevgililer Günü'nde Türkiye'deki haksızlıkları anlattılar

Eyfel Kulesi önünde Sevgililer Günü'nde Türkiye'deki haksızlıkları anlattılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:05