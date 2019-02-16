Guaido orduya 8 gün süre verdi

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede değişimin önünün açılması için orduya 8 gün süre verdiğini ifade etti.





Katıldığı bir forumda konuşan Guaido, "Silahlı kuvvetlere sesleniyorum; 23 Şubat yaklaşıyor. Venezuela toplumu için çok önemli bir tarih. Zira bu olağanüstü duruma son vermek ve ülkede değişimin önünü açmak için bir fırsat var. Anayasanın yanında yer almanız için 8 gününüz var" dedi.





Sputnik'teki habere göre, Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun destekçileri, düzenledikleri gösterilerde ABD bayrakları taşıdı





Guaido, daha önce yaptığı açıklamada, şu anda Kolombiya ve Brezilya'ya gönderilen ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeye sokmayı reddettiği insani yardımların 23 Şubat'ta Venezuela'ya getirilmeye başlanacağını belirtmişti. Guaido, ülkede bir insani kriz olduğunu ve konuyu 3 bölgeden uluslararası yardım getirerek çözeceklerini öne sürmüştü.





ABD yönetiminin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gözdağı vermek için bu ülkeye askeri uçakla yeni bir yardım paketi göndermeyi planladığı bildirilmişti.





ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin Kongre'ye gönderilen e-mailde, Venezuela'ya gönderilmesi planlanan 250 tonluk insani yardım paketinin ABD ordusu üzerinden gönderilmesi tavsiye edilirken, bu adımın Maduro'ya gözdağı olacağı ve onun görevinden ayrılması için baskı oluşturacağı ifade edilmişti.





Venezuela'da parlamento başkanı olan muhalif siyasetçi Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD ve müttefiki bir dizi ülke de Guaido'nun başkanlığını tanımış ve seçilmesini 'kanunsuz' saydıkları Maduro'yu, 'muhalefete karşı şiddet uygulamaması için' uyarmıştı.





Rusya, Çin ve Türkiye'nin de aralarında olduğu bir dizi başka ülke ise Maduro'yu Venezuela'nın meşru başkanı olarak tanımaya devam ediyorlar