Guaido memurlardan greve gitmelerini istedi

Çarşamba günü Venezuela’nın başkenti Caracas’taki protestolarda bir kadın yaşamını yitirmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.Salı günü ise Guaido’nun desteklediği bir askeri grup ordu ve polisle çatışmış, Venezuela hükümeti bir darbe girişimi olarak adlandırdığı bu saldırıyı püskürtmeyi başarmıştı.





Bu olayın ardından Guaido da Maduro da destekçilerini sokağa çağırdı.Ocak ayında kendini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Guaido’yu aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu 50 ülke devlet başkanı olarak tanıdı. Aralarında Rusya, Çin ve Türkiye’nin de bulunduğu diğer ülkeler ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tanıyor.





Guaido Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda “Özgürlük Operasyonu” başlattığını ve kamu çalışanlarının da buna destek vermesi gerektiğini belirtti.





BBC Amerika Editörü Candace Piette, Guaido’nun kamu çalışanlarını kazanmak için birkaç haftadır uğraştığını belirtiyor. Kamu çalışanlarının hükümetin düzenlediği eylemlere katılmazsa işlerini kaybedebildiğini söyleyen Piette, Guaido’nun onları desteğinin almasının büyük bir adım olacağını ekliyor.













ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün Venezuela’daki gelişmelere atfen “Burası bizim coğrafyamız, Rusların müdahale etmesi gereken bir yer değil” demişti.





Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “Venezuela’da askeri harekat mümkün. Gerekirse ABD bunu yapacak” diye konuşmuştu.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise telefonda görüştüğü Pompeo’ya “Venezuela’da daha fazla saldırgan adımlar atılmasının en ağır sonuçlara yol açacağını” söylemişti.