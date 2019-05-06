Guaido: ABD askeri olarak Venezuela'ya müdahale edebilir

Kendisini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido, BBC’ye verdiği röportajda, ABD'nin olası bir askeri müdahalesi ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, Nicolas Maduro yönetiminin ‘ülkeye felaket getiren süreci daha da radikalleştirmesi halinde tüm seçenekleri değerlendireceğini’ kaydetti.







BBC, bu ifadeleri “Guiado, ABD’ye müdahalede bulunma çağrısı yapmayı düşünüyor” şeklinde duyurdu.





ABD'nin kendisine verdiği desteğin ‘kesin olduğunu’ savunan Guaido, "Bence Başkan Donald Trump'ın pozisyonu sabit ve buna tüm dünya gibi biz de minnettarlık duyuyoruz" ifadelerini kullandı.





LAVROV'DAN ABD'YE: REJİMİ DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK PLANLARDAN VAZGEÇİN





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen gün Moskova'da Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yla bir araya gelmişti.





Sputnik'teki habere göre, Lavrov, ABD'ye Venezuela’da rejimi değiştirmeye yönelik planlarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.





Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Ocak ayında kendisini geçici Devlet Başkanı ilan etmişti. Aralarında ABD, İngiltere ve bazı Latin Amerika ülkelerinin de olduğu 50'den fazla ülke Guaido’yu desteklemişti.



