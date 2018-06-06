Samanyolu Haber /Spor / Gündoğan: Hakaretlerden incindim /06 Haziran 2018 14:56

Gündoğan: Hakaretlerden incindim

Erdoğan'la fotoğraf çektiren İlkay Gündoğan, "Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü Mesut Özil'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

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Almanya Milli Takımı'nın Türkiye kökenli futbolcuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayının ortasında Londra’daki bir otelde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.
 
Görüşme sonrası Özil ve Gündoğan'a Almanya'da büyük tepki gelirken, Gündoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Gündoğan, Londra'da, Türkiye'den gelenlere bursların verildiği bir etkinliğe davet edildiklerini belirtirken, "Premier Lig'de oynayan tüm Türk kökenli futbolcular davetliydi. Bu kapsamda bu buluşma gerçekleşti ve fotoğraflar çekildi" açıklamasında bulundu.

Gündoğan, "Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü Mesut Özil'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

"Biz, göçmen kökenlilerin oranının yüksek olduğu Gelsenkirchen'de doğduk ve büyüdük. Şimdi bizim uyum sağlamadığımız ve Alman değerleriyle yaşamadığımız şeklinde gösterilmemiz benim için ağır bir darbeydi" diyen Gündoğan, "Her insanın kendi görüşü vardır. Bundan dolayı ifade özgürlüğü var. Ben bunu savunuyorum. Bunu Almanya'da tamamen normal buluyoruz. Almanya'da doğup büyüdüğüm için kendimi bundan dolayı ayrıcalıklı hissediyorum. Buna eleştirilere cevap vermek de dahildir. Ancak kendime hakaret ettirmeye izin vermek de istemem" ifadelerini kullandı.
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