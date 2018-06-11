Samanyolu Haber /Dünya / Grip otelde konaklayana 3500 dolar /11 Haziran 2018 15:22

Grip otelde konaklayana 3500 dolar

ABD'de aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim adamları, "Grip Oteli"nde konaklayacak gönüllüler arıyor.

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'Live Science'ın haberine göre, Missouri eyaletinde Saint Louis Üniversitesinden bilim adamları, grip aşılarının etkisi hakkında daha kapsamlı araştırma yapabilmek için 'Uzun Kalım Araştırma Birimi'ni, namı diğer 'Grip Oteli'ni kurdu.

Otel, bilerek isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere ev sahipliği yapacak. Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak.

10 GÜN KARANTİNAYA 3 BİN 500 DOLAR

Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek.

Standart otel özelliklerine sahip tesiste, gönüllülerle ilgilenecek hemşireler de bulunacak.

Bilim adamları, Grip Oteli'ndeki ilk çalışmayı altı ay içinde yapmayı planlıyor.
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