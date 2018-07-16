Gözler Trump-Putin zirvesi'nde

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü Helsinki'de bir araya geliyor. Transatlantik ilişkilerdeki gerginliğin Brüksel'deki NATO zirvesinde bir kez daha su yüzüne çıktığı bir dönemde gerçekleşecek buluşmada verilecek mesajlar merakla bekleniyor. AB ve NATO'dan müttefikler, Trump'ın Kırım gibi İttifak için önemli konularda Putin'e taviz vermesinden endişe ediyor.





NATO'nun birliğinin sorgulanmasına yol açan Brüksel zirvesinin ardından Trump'ın İngiltere'deki temaslarında da soğuk rüzgarlar esti. İngiltere Başbakanı Theresa May ortak basın toplantısında Trump'ı Putin'le görüşmesinde "NATO müttefikleriyle birlik içinde kararlı ve güçlü bir tutum sergilemeye" çağırdı. Trump ise Putin ile görüşmesine büyük beklentilerle gitmediğini, ancak "Rusya ile ilişkileri düzeltme ve Putin'le çok iyi bir ilişki kurma fırsatı bulunduğunu" söyledi.





Trump zirve öncesinde yaptığı bir başka açıklamada da "Putin'le belki bir gün dost olabiliriz" demiş, "Putin benim düşmanım değil. Dostum mu? Hayır. Onu yeterince iyi tanımıyorum. Ama onunla şimdiye kadar yaptığım birkaç görüşmede iyi anlaşmıştık" ifadelerini kullanmıştı. Trump-Putin zirvesine iki ülke arasında yıllardır kökleşmiş sorunların eşlik etmesi bekleniyor.





Ukrayna ve Kırım





Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı güçlere verdiği örtülü askeri destek ABD ve Batılı müttefikleriyle Rusya arasında Soğuk Savaş sonrasının en ağır krizine yol açmış, ABD ve AB Rusya'ya yaptırımları yürürlüğe sokmuştu. Rusya'ya yaptırım politikası ABD'de özellikle Kongre ve Dışişleri Bakanlığınca destekleniyor. Trump bir açıklamasında "Kırım'da hep Rusça konuşuldu" diyerek soru işaretlerine yol açmıştı. Trump'ın hukuken Kırım'ın ilhakını tanıması mümkün değil. Ancak Avrupalılar, Trump'ın konuyu gündemde öne çıkarmayarak müttefiklerin tutumunu zayıflatabileceği endişesi taşıyor.





Putin'in önceliği ise Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması. Trump'ın yaptırımları Kongre onayı olmadan yürürlükten kaldırması mümkün olmasa da bazı kısıtlamaları kendi inisiyatifiyle gevşetebilir. Trump'ın, Rus şirket ve kişileri içeren yaptırım listesinin genişletmeyeceği yönünde bir mesaj vermesi bile uluslararası yatırımları kolaylaştıracağı için Moskova'nın ihtiyacı olan ivmeyi yaratabilir. Kırım krizi nedeniyle NATO'nun Doğu Avrupa'daki tatbikatlarını yoğunlaştırması da Moskova'da büyük rahatsızlığa yol açıyor. Moskova bu konuda da Trump'tan adım atmasını bekliyor.



