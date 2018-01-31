Samanyolu Haber /Gündem / Gözaydın'a 3 ay hapis yattığı davadan beraat /31 Ocak 2018 20:16

Gözaydın'a 3 ay hapis yattığı davadan beraat

Geçtiğimiz yıl 3 ay tutuklu kalan din ve siyaset ilişkisi üzerine çalışmaları bulunan Prof. Dr. İştar Gözaydın, yargılandığı davadan beraat etti.

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Hizmet hareketi soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl “Örgüt üyeliği” iddiasıyla 3 ay tutuklu kalan din ve siyaset ilişkisi üzerine çalışmaları bulunan Prof. Dr. İştar Gözaydın, yargılandığı davadan beraat etti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Gözaydın ve avukatları katıldı. 

Duruşmada ilk olarak savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Gözaydın'ın “Örgüte yardım” suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Ardından savunma yapan Gözaydın, “Katılmış olduğum TV programı bir fikri ortaya koymak için katıldığım bir programdır. Davet edildiğim basın organlarına akademisyen ve hukukçu olarak katıldım. Benim söylediğim bir hukukçu bir siyaset bilimci olarak herhangi bir yapının terör örgütü olarak kabul edilmesi için yargı kararı olması gerektiğidir. Hayatım boyunca hiçbir siyasi görüşe sempati duymadım” diye konuştu.

Gözaydın, beraatını talep etti. Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Gözaydın’a atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. 
 
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