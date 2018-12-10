Gözaltındaki Uğurluel tutuklandı

Erzincan'da gözaltına alınan ve ifadesinde 'sohbetlere Talha Uğurluel de katılıyordu' diyen Murat Yeni'nin ifadesi, tarihçi ve yazar Talha Uğurluel'i tutuklattı.



İstanbul'daki evinde gözaltına alınan ve Erzincan'a getirilen Talha Uğurluel Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uğurluel, savcılıktaki ifadesi sonrası "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Uğurluel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

MURAT YENİ'NİN İFADESİ

Erzincan'da tutuklanmadan önce ifade veren Murat Yeni şunları söylemişti:





"Ben, hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi. Katılmış olduğum sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluel, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Ahmet Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu."