Samanyolu Haber /Dünya / Gözaltındaki Rus muhalif lider Navalnıy'a 15 gün hapis cezası /28 Mart 2017 09:53

Gözaltındaki Rus muhalif lider Navalnıy'a 15 gün hapis cezası

Rusya'da yolsuzlukları protesto çağrısı yapan muhalif lider Aleksey Navalnıy, başkent Moskova'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Rus anamuhalefet lideri gözaltına alındı


Duruşmaya bakan yargıç Alesya Orekhova, Navalnıy'ın gösteri sırasında polis emrine karşı geldiği için "suçlu" olduğuna hükmetti. Navalnıy ayrıca binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösterileri düzenlediği için para cezasına çarptırıldı.
Duruşma salonundan kendi fotoğrafını çeken ve Twitter'da paylaşan Navalnıy, "Bizim de onları dava edeceğimiz zaman gelecek. Ve o zaman adil olacak" dedi.
Navalnıy duruşmada Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile ilgili yolsuzluk iddialarını yineledi ve Medvedev'in mahkeme salonuna getirilmesini istedi.
Navalnıy, Medvedev'e atfen, "Onun yolsuzluk faaliyetleri Rusya'nın 99 kentinde insanların sokağa dökülmesine neden oldu" dedi.
Rus muhalif lider Pazar günü Moskova'da, gösterilere giderken bir metro durağı yakınında polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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