Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltındaki Özer Sencar'la ilgili yeni gelişme /05 Haziran 2017 15:56

Gözaltındaki Özer Sencar'la ilgili yeni gelişme

Gözaltına alınan anket şirketi sahibi Prof. Dr. Özer Sencar ile ilgili yeni gelişme

SHABER3.COM

Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar gözaltına alındıktan sonra Tekirdağ'a götürüldü.

Dün gözaltına alınan anket şirketlerinden biri olan Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar bu sabah Tekirdağ'a götürüldü.

Bilindiği üzere Tekirdağ akademisyenlere yönelik cadı avının merkezi durumunda ve Enes Kanter'in babası dahil birçok bilim adamı gözaltına alınarak buraya gönderildi.

Tanık ifadelerinde adı geçen Özer Sencar'ın söz konusu akademisyenlerle ilişkisi suçlama olarak gösteriliyor.
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