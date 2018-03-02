'Gözaltındaki kadınların başörtüleri zorla çıkarttırıldı'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun önceki gün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme getirdiği, “Mersin’de Gülen Cemaati’ne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan kadınların başı zorla açtırılıyor” açıklaması Mazlum-Der Adana Şubesi’nin bir süre önce hazırladığı raporuna da yansıdı. Ocak ayının son haftasında hazırlanan rapora göre, nezarethanede bulunan kadınlar yaşadıklarını anlatırken, ‘başörtülerinin çıkartıldığını, sadece namaz kılmak istediklerinde veya avukatlarıyla görüştüklerinde takabildiklerini’ söylediler.





Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin‘in haberine göre, söz konusu rapor Mazlum-Der Yönetim Kurulu Üyesi avukat Ali Çaldır’ın Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmış bir kadın ile görüşmesi sırasında, ‘Nezarethanede başörtümüzü çıkartıyorlar’ demesi üzerine gözaltındaki kadınlar ve yetkililerle görüşülerek hazırlandı. Mazlum-Der Adana Şube Başkanı avukat Mehmet Ali Önal, Genel Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Göktaş ve üye hukukçu Hüseyin Can Göktaş raporda gözlemci olarak yer aldı.





BAŞÖRTÜSÜNE ‘AYAKKABI BAĞI’ MUAMELESİ





Habere göre, heyetin ilk görüşmesi Mersin KOM (Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü) odasında yapıldı. Heyet bulunma sebeplerini açıklayarak Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürü Murat Cihan’la görüştü. Kadınlara neden başörtülerinin verilmediğini sorduklarında Cihan tarafından verilen cevap raporda şöyle yer aldı: “Kendilerinin görevleri gereği yasal prosedürlere uyarak gözaltı gerçekleştirdiklerini, nezarethanede de kişilerin güvenliğini korumakla mükellef olduklarını, bundan dolayı ayakkabı bağı, kemer gibi kişinin kendisine veya başkasına veya başkasının kişiye zarar verebileceği giysileri çıkarttıkları gibi başörtüsünü de aynı gerekçe ile çıkarttırdıklarını söyledi.”





‘BİZ DE BU KONU DA HASSASIZ AMA…’





Heyet, aldıkları bu cevaptan sonra emniyet yetkilisine, ‘ayakkabı bağı ve kemer gibi eşyaların inançsal bir değeri olmadığı ancak başörtüsünün İslam inancına ait bir değer olduğunu, bu nedenle çıkartılmasının insan hakkı ihlali olduğunu’ belirterek uygulamamanın hukuki bir dayanağının olup olmadığını sordu. Raporda Cihan’ın bu soruya verdiği cevap da, “Özel olarak başörtüsü ile ilgili yasal bir dayanağın olmadığı ancak güvenlik genel kuralı içerisinde yapıldığı” şeklinde yer aldı. Ayrıca raporda Cihan’ın konuyla ilgili verdiği cevabın devamında şu ifadeler yer aldı: “Başörtüsünün dinin gereği olduğunu bildiklerini, kendilerinin de bu konuda hassas olduklarını söylediğini bu yüzden kadınların nezarethanesinin erkeklerden tamamen ayrıldığını söylediler. Ayrıca nezarethanede de kadın görevli bulunduğunu, erkek personelin veya gözaltındaki erkek şahısların kadınları asla görmediğini, o bölümdeki kameraların da sadece kadın görevliler tarafından görüldüğü ifade ettiler.”





KADINLAR GÖRÜŞTE NE DEDİ?





Heyet yaptıkları başvurular sonucunda nezarethaneye giderek tutuklu kadınlarla da görüşmeler yaptı. Raporda 4 kadınla yapılan görüşmelerde şunları aktardıkları belirtildi:





– Kadınlar görevlilerin kendilerine kibar davrandıklarını, ölçülü bir üslupla yaklaştıklarını, kötü muamele görmediklerini,





– Başörtülerinin kendilerine ancak namaz kılmak istediklerinde ve avukatla görüşmek ya da başka bir sebeple dışarı çıkarıldıklarında verildiğini. Fakat lavabo ve tuvalet ihtiyacı için çıktıklarında başörtülerinin verilmediğini, lavabo ve tuvalet ihtiyacı için çıktıklarında zaman zaman erkek görevlilerle karşılaştıklarını,





– Yemeğin erkek görevli tarafından dağıtıldığını, erkek görevlinin başları açık olduğu halde kendilerini gördüklerini,





– Yemeklerin ekmek arasına konularak verildiğini ve kötü olduğunu,





– Kendilerine yalnızca yemek öğünlerinde su verildiğini, verilen suyun yarım litre şişe olduğunu, bu miktarın yetersiz olduğunu, bunun dışında ancak lavabolardan su alınmasına müsaade edildiğini, lavabolardan akan suyunsa kirli ve sağlıksız olduğunu,





– Memurların ön görüşme/mülakat adı altında kendilerine avukatları hazır bulunmaksızın sorular sorduğunu, bu görüşmelere ilişkin notlar tutulduğunu beyan ettiler.





‘BAŞLARI NEZARETHANEDE AÇTIRILIYOR’





Heyet yaptığı görüşmeler ve gözlemler neticesinde şu tespitlere dikkat çekti:





1. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube müdürlüğü tarafından gözaltına alınıp nezarethanede tutulan kadınların nezarethanede başlarının açtırıldığı,





2. Nezarethanede dağıtılan yemeklerin erkek ve kadın görevlilerce dağıtıldığı,





3. Kadınların lavabo ve tuvalet ihtiyaçları için bulundukları bölümden başı açık olarak çıktıkları, başları açık olduğu halde erkek görevlilerce görüldükleri,





4. Nezarethanelerde bulunan kamera görüntülerinin erkek personel tarafından da görülebilme ihtimalinin kuvvetli olduğu,





5. Yemeklerin kötü olduğu, su ihtiyaçlarının yeterli ve uygun şartlarda karşılanmadığı gibi ihlaller olduğu gözlenmiştir.





6. Avukat nezaretinde olmaksızın ön görüşme/mülakat adı altında yapılan görüşmelerin ve tutulan notların şüphelinin özgür iradesi ile vermesi gereken ifadesini yönlendirebileceği, bunun da savunma hakkının ihlali niteliği arz edebileceği, hususları heyetimizce tespit edilmiştir.