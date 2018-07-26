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Gözaltındaki İnsan Hakları Anıtı 'serbest bırakıldı'
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Gözaltındaki İnsan Hakları Anıtı 'serbest bırakıldı'
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26 Temmuz 2018 11:23
Gözaltındaki İnsan Hakları Anıtı 'serbest bırakıldı'
Ankara Yüksel Caddesi'nde bir yılı aşkın süredik abluka altında tutulan İnsan Hakları Anıtı'nın önündeki bariyerler kaldırıldı.
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22 Mayıs 2017'de polis tarafından Yüksel eylemlerini engellemek için barikatlarla çevrilen İnsan Hakları Anıtı, 14 ay sonra yeniden özgür.
Yüksel'de anıtın etrafındaki barikatlar bugün kaldırıldı.
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