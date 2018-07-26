Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltındaki İnsan Hakları Anıtı 'serbest bırakıldı' /26 Temmuz 2018 11:23

Gözaltındaki İnsan Hakları Anıtı 'serbest bırakıldı'

Ankara Yüksel Caddesi'nde bir yılı aşkın süredik abluka altında tutulan İnsan Hakları Anıtı'nın önündeki bariyerler kaldırıldı.

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22 Mayıs 2017'de polis tarafından Yüksel eylemlerini engellemek için barikatlarla çevrilen İnsan Hakları Anıtı, 14 ay sonra yeniden özgür.

Yüksel'de anıtın etrafındaki barikatlar bugün kaldırıldı.


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