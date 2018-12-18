Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltındaki 191 askerden 118'ine tutuklama kararı /18 Aralık 2018 10:21

Gözaltındaki 191 askerden 118'ine tutuklama kararı

TSK'ya yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarında adliyeye sevk edilen muvazzaf askerlerden 118'i tutuklandı.

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14 Aralık'ta 85'i subay, 115 astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere 216 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul merkezli 45 farklı ilde yapılan operasyonda 191 asker gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 23'ü itirafçı olurken bu kişiler serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlananlardan 3'ü yetersiz beyan veren itirafçı olmak üzere toplam 160 asker tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Askerlerden 118'i tutuklandı. 42'si ise adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. 
Bu arada 25 kişiye ulaşılamadı
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