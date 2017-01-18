Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltına alındı, AKP'liler şokta /18 Ocak 2017 16:37

Gözaltına alındı, AKP'liler şokta

Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe, cemaat soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

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Güntepe, bazı HDP Milletvekilleri ile sosyal medya üzerinden yaptıkları tartışmalarla gündeme gelmişti. 

Güntepe'nin adının duyulduğu bir diğer olay ise yaptığı ziyaretlerden birinin Twitter'da "JÖH PÖH" adlı bir hesaptan paylaşılması olmuştu. İkinci hesabından silinen tweeti olduğu gibi Güntepe'nin hesabından paylaşılınca 'yanlış hesaptan' paylaştığı düşünülmüştü.

AKP'LİLERİN GÖZDESİYDİ

Kaymakam Kadir Güntepe, AKP'lilerin desteğiyle sosyal medyada kısa sürede fenomen hesap haline gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de onlarca tweet atarak tüm takipçilerine Kadir Güntepe'yi takip etmelerini tavsiye etmişti.



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