Samanyolu Haber /Dünya / Gözaltına alınan Saakaşvili için flaş karar /12 Şubat 2018 23:52

Gözaltına alınan Saakaşvili için flaş karar

Gürcistan eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna’da Yeni Güçler Hareketi adlı partinin lideri Mihail Saakaşvili, gözaltına alınarak, Polonya’ya gönderilmek üzere sınırdışı edildi.

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Ukrayna Sınır Güvenlik İdaresi Basın Sözcüsü Oleg Slobodyan, yaptığı açıklamada, Saakaşvili'nin akşam saatlerinde, Kiev-Varşova seferini yapan uçakla Polonya'ya gönderildiğini söyledi.

Slobodyan, açıklamasında, Saakaşvili'inn gözaltına alınıp sınırdışı edilmesinin yetkili makamların onu önceden bulunduğu ülkeye gönderme kararı çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, operasyonda Ukrayna Sınır Güvenlik kuvvetlerinin Ukrayna Göçmenlik İdaresi ve Ulusal Muhafız Birliği ile ortaklaşa hareket ettiğini vurguladı.

Slobodyan, gözaltına alma ve sınırdışı etme esnasında Saakaşvili'nin çevresinden bazı kişilerin müdahale ettiklerini, bu nedenle güvenlik güçlerinin güç kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Mihail Saakaşvili, bugün öğleden sonra Kiev'de bulunduğu bir restoranda üniformalı kişiler tarafından gözaltına alınmıştı.

Bundan üç yıl önce Ukrayna'ya gelen Saakaşvili, önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun başdanışmanı olmuş, ardından da Ukrayna vatandaşlığına alınarak Odessa iline vali olarak tayin edilmişti

Ancak, Ukrayna yönetimiyle anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle bu görevinden ayrılarak Yeni Güçler Hareketi adlı bir parti kurmuştu.

Saakaşvili'nin Gürcistan vatandaşlığından çıkartılmasının ardından geçen yıl da Ukrayna vatandaşlığına son verilmiş, fakat Saakaşvili, Polonya'dan kalabalık bir taraftar grubuyla ibrlikte karayoluyla Ukrayna'ya giriş yapmıştı.

Öte yandan Saakaşvili'nin Ukrayna'da siyasi sığınmacılık başvurusu, Ukrayna Göçmenlik İdaresi tarafından kabul edilmemişti. 
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