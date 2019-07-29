Göz kırpınca görüntüyü yakınlaştıran robotik kontakt lens üretildi

Bilim insanları göz hareketleriyle kontrol edilebilen, iki kez göz kırpıldığında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabilen robot lensler geliştirdi.





Çoğu yumuşak robot, manuel olarak kontrol ediliyor veya önceden programlanıyor. Ancak bu lensler, gözler kapalı olduğunda bile aktif kalan insan gözündeki doğal elektrik sinyallerini taklit ediyor.





San Diego Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar lensi kontrol etmek için bu doğal enerjiden yararlanarak gözün "elektrookülografik sinyal" denen elektrik potansiyelini ölçüp bu enerjiye tepki verecek lensler tasarladı.





Üniversiteden başaraştırmacı Shengqiang Cai, New Scientist'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:





"Gözünüz bir şey görmese bile, birçok kişi göz küresini hareket ettirip bu elektrookülografik sinyali üretebilir."





Elektrik akımı uygulandığında genişleyen polimerlerden oluşan lens, gözü çevreleyip kas gibi işlev gören 5 elektrot kullanılarak kontrol ediliyor. Polimer daha dışbükey hale geldiğinde lens görüntüyü etkin bir şekilde yakınlaştırıyor.





Bilim insanları bu sayede bir gün yalnızca göz hareketleriyle kontrol edilebilecek protez göz veya kamera yapmayı umuyor.





Araştırmacılar, Advanced Functional Materials adlı bilimsel yayındaki makalelerinde şu ifadeleri kullandı:





"Bu çalışmada geliştirilen sistem, gelecekte görsel protezlerde, ayarlanabilir gözlüklerde ve uzaktan kumandalı robotlarda kullanılma potansiyeline sahip."





(Phoebe Weston - Çeviri: Noyan Öztürk / independentturkish.com)



