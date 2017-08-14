Göz göre göre yalan yazdılar

Gülen’in aktardığı ve “kapalı kapılar arkasında bunlar konuşuluyor” dediği, ‘çok önemli kişileri öldürmemiz lazım” sözleri alışıldığı üzere çarpıtıldı. Haberlerde bu ifadelerin Gülen’e ait olduğu ve bu sözlerle taraftarlarına talimatı verdiği yalanı yazıldı.





Fakat sohbetin özeti bile izlendiğinde çok rahat bir şekilde durumun anlaşılmasına rağmen Hükümet kontrollü Havuz medyası ile Perinçek güdümlü medyanın böyle bir yalana yönelmesi tartışma konusu oldu.





Sosyal medyada hem havuz medyasının hem de ulusalcı medyanın okuyucusunu hafife aldığını ve önüne ne konulursa konulsun kabul ettiğini gibi bir düşüncenin hakim olduğu belirtildi. Ayrıca bu tip haberlerin deşifre olmanın endişesiyle karşı bir atak olarak yapıldığı değerlendirildi.



