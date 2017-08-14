Samanyolu Haber /Gündem / Göz göre göre yalan yazdılar /14 Ağustos 2017 14:27

Göz göre göre yalan yazdılar

Fethullah Gülen’in Hizmet Gönüllüleri’ni zor durumda bırakmak için ‘kapalı kapılar arkasında ayağa düşmüş suikast planları hazırlıyorlar' uyarısından sonra Erdoğan ve AKP güdümlü havuz medyası ile Perinçek medyası göz göre göre yalan yazmakta çekinmedi

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Gülen’in aktardığı ve “kapalı kapılar arkasında bunlar konuşuluyor” dediği, ‘çok önemli kişileri öldürmemiz lazım” sözleri alışıldığı üzere çarpıtıldı. Haberlerde bu ifadelerin Gülen’e ait olduğu ve bu sözlerle taraftarlarına talimatı verdiği yalanı yazıldı.

Fakat sohbetin özeti bile izlendiğinde çok rahat bir şekilde durumun anlaşılmasına rağmen Hükümet kontrollü Havuz medyası ile Perinçek güdümlü medyanın böyle bir yalana yönelmesi tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada hem havuz medyasının hem de ulusalcı medyanın okuyucusunu hafife aldığını ve önüne ne konulursa konulsun kabul ettiğini gibi bir düşüncenin hakim olduğu belirtildi. Ayrıca bu tip haberlerin deşifre olmanın endişesiyle karşı bir atak olarak yapıldığı değerlendirildi.

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