Göstere göstere Ak Torpil!

AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yeğenine referans oldu; yeğeni sınava girmeden mülakatla işe alındı

AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın ablasının oğlu Hakan Açıkgöz, referandumdan bir gün sonra yazılı sınava girmeden Aydın Kredi Garanti Fonu’nda işe başladı.





Sözcü’nün haberine göre, sözleşmeli olarak çalışan Açıkgöz daha önce de dayısı Savaş’a danışmanlık yapıyordu.





Yeğenini işe aldıran Savaş, yaptığı açıklamada, “Genel Müdür’ü aradım, konuyu ilettim. Yeğenime referans oldum. Onlar da kendi aralarında mülakat yapmışlar. Yeğenim de bu şekilde işe başladı. Zaten bankacı kökenlidir. Bizler herkese referans oluruz” diye konuştu.