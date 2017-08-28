Samanyolu Haber /Gündem / Görüş beyan eden Davutoğlu'nun 'ağzının payını' verdiler /28 Ağustos 2017 16:00

Görüş beyan eden Davutoğlu'nun 'ağzının payını' verdiler

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Konya'yı hedef alanlar, kripto (Gülenci) ve 28 Şubat’ın uzantılarıdır" diyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sert çıktı: O parmağını gazetecilere değil, kefil olduğun zanlılara göster.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘Pelikan operasyonu’ ile Başbakanlık görevinden devrildiği günden bu yana havuz medyasının hedefinde olan Ahmet Davutoğlu, sessizliğini Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan hakkındaki Bylock iddiaları üzerine bozmuş ve “Konya’yı hedef alanlar, kriptolar (Gülenci) ve 28 Şubat zihniyetinin uzantılarıdır.'' demişti. 

'İster kripto, ister 28 Şubatçı, ister AK Parti içinde fitne çıkarmaya çalışan tek tük kişiler, 1.5 yıldır yapmaya çalıştıkları şeyi yapamadıkları için bugün Konya’ya saldırıyorlar. Ama karşılarında bizi bulurlar. Hiç kimse Konya’nın başını önüne eğdiremez” diyen Davutoğlu'na cevap havuz medyası yazarından geldi.

Davutoğlu’nun bu sözlerine tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “İnsan hakikaten hayret ediyor… Öyle ya, eğer Konya’nın adını kötüye çıkartanlar varsa onlar ByLock kullandığı iddia edilen kulüp başkanlarıdır… Bu iddiaların peşine düşen gazeteciler değil. Çünkü Konya’nın adını … ile yan yana getirenler gazeteciler değil bizzat … zanlılarıdır” dedi.

BİR MİLLETVEKİLİ KALKIP DA…’

Altınok yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Ve bir Konya milletvekili kalkıp da, ByLock zanlısı bu kulüp başkanını ve ilişkilerini takip eden bu gazetecileri hedef alıyorsa hakkını aradığı şey de Konya değil başka bir şeydir…

Söyleyecek bir sözü varsa, bunu ByLock iddialarına konu olan Konyaspor başkanı aleyhine kullanmalıdır.

Soru soruyoruz diye biz gazetecilere parmak sallayıp ‘kimse karnından konuşmasın’ diyeceğine o parmağı, yargılama sürerken yaptığı açıklamalarla kefil olduğu… zanlısına göstermelidir.”
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