Samanyolu Haber /Gündem / Görüntülenen sıra dışı bulutlar herkesi şaşırttı /12 Ağustos 2018 10:04

Görüntülenen sıra dışı bulutlar herkesi şaşırttı

ABD’nin Illinois eyaletinde çekildiği belirtilen videoda görüntülenen ve dev bir dalgayı andıran bulutlar, Reddit kullanıcılarını hayrete düşürdü.

Sıra dışı bulutlar şaşırttı



Videonun altındaki açıklamalarda, çekimin Illinois eyaletinin güneyinde yer alan Anna kentinde yapıldığı belirtildi.

Bir Reddit kullanıcısı, şakacı bir üslupla videoyu çeken kişiye kaçmasını tavsiye etti, diğer bir kullanıcıysa “İnançlı biri olmasam da dua etmeye başlardım” açıklamasında bulundu.

Bir diğer kullanıcı şaşkınlığını, “Hayır, bu kesinlikle bir tsunami” ifadeleriyle ortaya koydu.

Bulutları inceleyen kimi kullanıcılar, Stephen King’in aynı adlı eserinden eserinden uyarlanan ‘Sis’ filmini hatırladı. Kullanıcıların çoğu, kameralara ‘Arcus’ bulutlar olarak da bilinen düşük yatay bulutların takılmış olabileceğini ileri sürdü.
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