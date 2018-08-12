Görüntülenen sıra dışı bulutlar herkesi şaşırttı









Videonun altındaki açıklamalarda, çekimin Illinois eyaletinin güneyinde yer alan Anna kentinde yapıldığı belirtildi.





Bir Reddit kullanıcısı, şakacı bir üslupla videoyu çeken kişiye kaçmasını tavsiye etti, diğer bir kullanıcıysa “İnançlı biri olmasam da dua etmeye başlardım” açıklamasında bulundu.





Bir diğer kullanıcı şaşkınlığını, “Hayır, bu kesinlikle bir tsunami” ifadeleriyle ortaya koydu.





Bulutları inceleyen kimi kullanıcılar, Stephen King’in aynı adlı eserinden eserinden uyarlanan ‘Sis’ filmini hatırladı. Kullanıcıların çoğu, kameralara ‘Arcus’ bulutlar olarak da bilinen düşük yatay bulutların takılmış olabileceğini ileri sürdü.