Görüntüleri sızdıran otelin sahibi kim?

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanlarıyla bir araya geldiği anlara dair güvenlik kamerası görüntülerinin medyada yer alması üzerine gözlerin çevrildiği Taksim The Marmara Otel sessizliğini koruyor.







Sözcü gazetesinden İsmail Şahin’in haberine göre, The Marmara otellerinin sahibi İstanbul Turizm ve Otelcilik Anonim Şirketi, Gürsel ailesine ait.





Oğuz Gürsel, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden en fazla ihale alan işadamlarından biri.





OĞUZ GÜRSEL, THE MARMARA OTELİ'Nİ 1984'TE SATIN ALDI





1984 yılında Kiska-Kom İnşaat'ın kurucusu Oğuz Gürsel tarafından satılan alınan The Marmara otellerinin sahibi olan şirketin şu anki hissedarları ise Oğuz Gürsel'in çocukları Sabahat Bike Gürsel, Enver Kağan Gürsel ve Hüsniye Ardıç Gürsel.





Şirkette Yırcalı ailesinin de sembolik miktar da payı bulunuyor.





The Marmara otellerinin sahibi olan Gürsel ailesinin 1966 yılında temellerini attığı Kiska-Kom İnşaat'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hayata geçirdiği birçok projede imzası bulunuyor.





İBB VE İŞTİRAKLERİ TARAFINDAN İHALE EDİLEN MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDE İNŞAAT PROJESİNİ ÜSTLENEN KİSKO-KOM'UN ÜSTLENDİĞİ BAZI PROJELER:

*Dolmabahçe-Dolapdere-Piyalepaşa-Kâğıthane tünelleri inşaatı





*Bomonti-Dolmabahçe tünelleri elektromekanik işleri





*Kâğıthane-Piyalepaşa Bomonti-Dolmabahçe karayolu tünellerinin elektromekanik işleri ve eksik imalatların tamamlanması inşaatı





*Kâğıthane Tüneli portal bölgesinde kavşak ve yol düzenleme inşaatı





*Fulya-Levazım arası karayolu tünel inşaatı





*Üsküdar ilçesi Altunizade Çamlıca Tepesi ulaşım yolları projesi





*Kadıköy Kurbağalı Dere ıslahı ikmal inşaatı ve deniz yapısı inşaatı





*İSKİ Asya bölgesi betonarme boruları yenileme inşaatı





*İSKİ Avrupa 1'inci bölge atıksu kanalı, yağmur suyu kanalı, dere Islahı