Görmez gitti mi?

YARDIMCISI KARARNAME İLE GÖREVDEN ALINMIŞTI





Görmez'in yardımcısı Mehmet Emin Özafşar, 20 Mayıs tarihinde üçlü kararname ile görevden alınmıştı. Görmez'in Özafşar'ın görevden alınması sonrası rahatsızlığını yakın çevresine ilettiği ileri sürüldü.





'KURTULMUŞ'LA GERİLİM YAŞADI'





Ayrıca Görmez'in görevden alınmasına Diyanet İşleri'nden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile yaşadığı iddia edilen gerilimin de etkili olduğu ifade edildi.



