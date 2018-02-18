Görme engelli gazeteciyi akli dengesini yitirmiş hükümlülerin arasına gönderecekler

Engelli gazeteci Cüneyt Arat, hapis cezasına çarptırılmış ve ev hapsiyle salınmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi(İstinaf Mahkemesi), Arat'ın 8 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasını onaylayınca Arat tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

Konuyla ilgili Cüneyt Arat'ın twitter hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:





Merhaba dostlar, Cüneyt Bey'den gelen önemli bir mesajı sizlerle yaplaşmak için yazıyorum. Lütfen buu yazacaklarımı mümkün olduğu kadar fazla insana ulaşmasına yardımcı olun. Cüney Bey zor durumda ve yardıma ihtiyacı var. Şimdiden teşekkürler.





1. Cezaevi gorevlileri Cüneyt Bey'i geçtiğimiz perşembe günu tekerlekli sandalye ile Tarsus devlet hastahensine götürmüşler. Cezaevi yetkilileri doktorlara "Ankara'da engelliler için bir rehabilitasyon merkezi var. Cüneyt Bey için orası daha iyi olur" demişler.





2. Cüneyt Bey konuyu araştırdığında bahsedilen rehabilitasyon merkezinin aslında akli dengesini yitirmiş hükümlüler için olduğunu öğrenmiş.





3. Cüneyt Bey bir dilekçe ile buna karşı çıkmış. Ancak dinlememişler. Hastanede heyete çıkarmışlar. Heyet de cezaevi gorevlilerinin telkini ile Ankara'ya nakledilmesine OLUR raporu vermişler.





4. Cüneyt Bey geceleri kabuslarla uyandığını, günlerdir uyuyamadığını soyledi. Psikolojisinin iyice bozulduğunu, devamlı psikologla görüştüğünü soyledi.





5. Koğuşta beraber kaldığı insanların çok yardımcı olduklarını, devamli teselli ettiklerini söyledi.





6. Ailesi avukatlarla görüşmüş ama avukatlar yapacak herhangi birşey yok demişler.





7. Cüneyt Bey'in ailesi maddi olarak zaten zor durumda. Tarsus'a bile zor gidip geliyorlar. Ailesi Ankara'ya nakledilirse gidip gelmelerinin imkansız olduğunu söylüyor.





Lütfen bu konuyu milletvekillerine, gazetecilere ulaştırın. Görme engelli olarak zaten yeterince zor durumda. Bir de Ankara'ya nakledilirse hayattan umudunu kesmesinden korkuyoruz. Lütfen duyarlı olun.