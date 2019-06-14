Samanyolu Haber /Gündem / Görme engelli Bager ilk konserini köyünde verdi /14 Haziran 2019 12:32

Görme engelli Bager ilk konserini köyünde verdi

Muş’un Yaygın Beldesi’nde ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi olan Bager Çalışcı, okulda kendisi gibi görme engelli olan müzik öğretmeni Caner Keser ile tanıştı. Keser, Bager Çalışcı'nın kusursuz kulağa sahip olduğunu fark edince ona piyano çalmayı öğretti.

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

8 yaşındaki Bager Çalışcı görme engelli, aynı zamanda kusursuz bir kulağa sahip.

Muş’un Yaygın Beldesi’nde ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi olan Bager Çalışcı okulda kendisi gibi görme engelli olan müzik öğretmeni Caner Keser ile tanıştı. Keser, Bager Çalışcı'nın kusursuz kulağa sahip olduğunu fark edince ona piyano çalmayı öğretti.

8 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı eşsiz bir kabiliyete sahip.

İLK KONSERİNİ KÖY OKULUNDA ARKADAŞLARINA VERDİ

Bager Çalışcı'nın bir köy okulunda konser verme hayali de gerçek oldu. Muş'a 55 kilometre uzaklıktaki Ağartı Köyü İlkokulu’nda öğretmenler ve öğrenciler köy meydanında bir araya geldi. 

Arkadaşları Bager Çalışcı’yı dinledi.

Bager Çalışcı, piyanoda altı sese aynı anda basıldığında tek tek notalarını seçebilme yeteneğine sahip. Öğretmeni Caner Keser, “Biz artık Bager’e eğitiminde yetemiyoruz. Daha profesyonel, yarı dönemli konservatuvarlarda eğitim alması lazım.” dedi.

Çalışcı’nın bir diğer hayali de Fazıl Say ile tanışmak ve onun konserine gidebilmek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Görme engelli Bager ilk konserini köyünde verdi Sonraki Haber >>

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:11:03