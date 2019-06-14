Görme engelli Bager ilk konserini köyünde verdi

8 yaşındaki Bager Çalışcı görme engelli, aynı zamanda kusursuz bir kulağa sahip.







Muş’un Yaygın Beldesi’nde ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi olan Bager Çalışcı okulda kendisi gibi görme engelli olan müzik öğretmeni Caner Keser ile tanıştı. Keser, Bager Çalışcı'nın kusursuz kulağa sahip olduğunu fark edince ona piyano çalmayı öğretti.





8 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı eşsiz bir kabiliyete sahip.





İLK KONSERİNİ KÖY OKULUNDA ARKADAŞLARINA VERDİ





Bager Çalışcı'nın bir köy okulunda konser verme hayali de gerçek oldu. Muş'a 55 kilometre uzaklıktaki Ağartı Köyü İlkokulu’nda öğretmenler ve öğrenciler köy meydanında bir araya geldi.





Arkadaşları Bager Çalışcı’yı dinledi.





Bager Çalışcı, piyanoda altı sese aynı anda basıldığında tek tek notalarını seçebilme yeteneğine sahip. Öğretmeni Caner Keser, “Biz artık Bager’e eğitiminde yetemiyoruz. Daha profesyonel, yarı dönemli konservatuvarlarda eğitim alması lazım.” dedi.





Çalışcı’nın bir diğer hayali de Fazıl Say ile tanışmak ve onun konserine gidebilmek.