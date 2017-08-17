Samanyolu Haber /Dünya / Görevimiz Tehlike 6'yı çekerken sakatlanan Tom Cruise aylarca iyileşemeyebilir /17 Ağustos 2017 12:16

Görevimiz Tehlike 6'yı çekerken sakatlanan Tom Cruise aylarca iyileşemeyebilir

Görevimiz Tehlike 6 filminin bir aksiyon sahnesinin çekimleri sırasında kaza geçiren ABD’li aktör Tom Cruise’un sakatlığının korkulandan daha ciddi olduğu ve iyileşmesinin aylar alacağı belirtildi.

Tom Cruise sakatlandı, aylarca iyileşemeyebilir

En tehlikeli sahnelerde dahi dublör kullanmamasıyla bilinen ünlü aktör Tom Cruise, 28 Temmuz 2018’de vizyona girecek Görevimiz Tehlike 6 filmindeki bir aksiyon sahnesinin çekimlerinde atlamaya çalıştığı bir sahnede binaya çarparak sakatlandı.

Ünlü aktör, güvenlik halatları sayesinde olaydan sağ kurtulabildi.

The Sun gazetesinin filmin çekimlerinde yer alan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Cruise’un geçirdiği kazanın, iki ayak bileği kemiğinin kırılmasına neden olduğu ve bu sakatlık sonrasında çekimlerin dört ay askıya alınacağı belirtildi.

Kaynak “Sakatlık ilk anda korkulandan daha ciddi. Tom ciddi bir sakatlık geçirdi ve iyileşmesi aylar alacak. O filmin en büyük yıldızı ve her şey onun etrafında dönüyor. Çekimlerin ertelenmesinden başka bir şans yoktu” dedi.
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