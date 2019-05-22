Görevden alınan veya tayin edilen memurları olumsuz etkileyecek teklif komisyondan döndü

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre AKP milletvekillerinin Meclis'e getirdiği yeni torba yasa teklifinin içinden memuru üzecek kritik bir madde çıktı. Teklifin 17'nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı bir kurumda çalışan memuru, başka bir kuruma ya da başka bir göreve naklen atama yoluyla gönderebilecekti. Madde yasalaşsa, görevden alınan ya da istemediği bir kurum ya da kente gönderilen memur atamayı durdurup eski görevine dönmek için artık mahkemelerden olumlu karar da çıkaramayacaktı. Muhalefet milletvekillerinin memur haklarını düzenleyen Anayasa'nın 128'inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz ettiği bu madde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda oy birliğiyle torba tekliften çıkarıldı.





Meclis'e sunulan Torba yasa teklifinin 17'nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı, çeşitli kurumlardaki kariyer uzmanı, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile kabul edilen personeli kurumlar arasında naklen atayabilecekti. Atanacak personelin seçileceği kadro veya pozisyonlar, atama yapılacak kadro veya pozisyonlar ile gerekmesi halinde atanmaya ilişkin hizmet süresi, sınav, yabancı dil bilgisi gibi ilave şartlar, daha sonra çıkarılacak yetkilendirmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenecekti.





CİDDİ HAK KAYBINA UĞRAYABİLECEKLERDİ





Cumhurbaşkanının kararnamesiyle başka bir kuruma atananların mevcut kadro veya pozisyonlarında geçirdikleri süreler, atanacakları kadro veya pozisyonlarda geçirilmiş sayılacaktı. Dolayısıyla örneğin 29 yıl bir kurumda farklı bir kadro ve pozisyonda çalışan bir memur, başka bir kuruma bu düzenlemeyle atanması halinde geride kalan 29 yıllık çalışma süresini sanki yeni başladığı iş yerinde geçirmiş gibi işlem yapılacaktı. Dolayısıyla yıllardır çalıştıklarından daha üst düzeyde bir göreve atananlar bu sayede hak ettiklerinden daha fazla özlük haklara kavuşurken düşük görevlere atananlar ciddi hak kaybına uğrayabileceklerdi. Ancak memuru üzecek bu madde, komisyon görüşmeleri sırasında torba tekliften çıkarıldı.