Görevden alınan AKP'li başkana Cemaat gözaltısı

Adana Eminyet Müdürlüğü polisi eliyle yürütülen cadı avı kapsamında eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ile 3'ü meclis üyesi, 3'ü Ceyhan Ticaret Odası'ndan, 4'ü de Ceyhan Belediyesi çalışanı olmak üzere 10 kişi daha gözaltına alındı.









