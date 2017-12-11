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Görevden alınan AKP'li başkana Cemaat gözaltısı
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Görevden alınan AKP'li başkana Cemaat gözaltısı
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11 Aralık 2017 10:49
Görevden alınan AKP'li başkana Cemaat gözaltısı
AKP'den ihraç edilen ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Adana'nın eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında gözaltına alındı.
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Adana Eminyet Müdürlüğü polisi eliyle yürütülen cadı avı kapsamında eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ile 3'ü meclis üyesi, 3'ü Ceyhan Ticaret Odası'ndan, 4'ü de Ceyhan Belediyesi çalışanı olmak üzere 10 kişi daha gözaltına alındı.
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