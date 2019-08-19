Samanyolu Haber /Gündem / Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama /19 Ağustos 2019 20:20

Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla yerine ikinci kez kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, "Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir" dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yüzde 56'lık bir oy oranıyla belediye eşbaşkanı seçilen Ahmet Türk, yeniden kayyum atanmasına tepki gösterdi. Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, yaşananları akıl ve mantık ile izah edemeyeceklerini söyledi.  

"Bunu izah etmek için mantık, akıl yetmiyor" diyen Türk, "Hukukun olmadığı, haksızlığın tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar. Her şey açık bir şekilde ortada duruyor" dedi. 

Kayyum olarak yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvetle gündeme gelen Vali Mustafa Yaman'ın yeniden atandığını da hatırlatan Türk, ülkedeki siyasetin anti demokratik olduğunun kanıtı olduğunu belirtti. "Siyasetin nasıl yürütüldüğü açık bir şekilde ortada" diye konuşan Türk, "Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

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