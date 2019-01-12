Samanyolu Haber /Gündem / Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu /12 Ocak 2019 15:04

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

Fransa'da Alp Dağları'nda dramatik bir kurtarma operasyonu yapıldı. 2 bin 250 metrede sakatlanan bir kayakçıyı kurtarmaya gelen helikopter, ölümcül risklerin bulunduğu operasyonu başarıyla tamamladı.

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

Helikopteri durdurmadan, yamaca burnunu dayayarak, üstelik de pervaneler kar yığınına santimlerle teğet geçerken sakatlanan kayakçıyı kurtarmak için bir an bile düşünmedi.

Fransa'da adrenalin tutkusuyla ülkenin doğusunda Alp Dağları'nın 2 bin 250'nci metresinde yamaçta kayak yapacaklardı. Ancak gruptakilerden biri dizinden sakatlandı ve yürüyemeyecek hale geldi. Grubun rehberi hemen yardım çağırdı. 


Ve yardım helikopteri dakikalar sonra oradaydı. Ancak sakatlanan kayakçının helikoptere alınması, başlı başına risklerle doluydu. Kayakçı yamaçta olduğu için helikopter yere konamazdı. O yüzden yere konmadan kayakçının helikoptere alınması gerekiyordu. Ve pilotun bunun için çözümü hazırdı. Önce ilk müdahale için sağlık görevlilerini helikopterin burnunu kara sokarak yamaca bıraktı. Pervanelerin karla temas etmesi an meselesiydi. Ancak korkulan olmadı.

Sağlık ekibi hemen kayakçıya ilk müdahaleyi yaptı. Helikopter ise aynı manevrayı bir kez daha yapmak için dönerek tekrar aynı yere geldi. Tecrübeli pilot bir kez daha tereddütsüz aynı şekilde yamaca yanaştı ve sağlık ekibi ile sakat kayakçıyı bu kez halat yardımıyla helikoptere aldı.

Kayakçı hemen hastaneye götürüldü ve tedavisine başlandı. İsmi açıklanmayan pilotun ise eski bir savaş uçağı pilotu olduğu ve bölgeyi çok iyi bildiği ortaya çıktı.
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Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

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