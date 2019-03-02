Samanyolu Haber /Dünya / Görenler inanamadı /02 Mart 2019 19:50

Görenler inanamadı

Güney Yarımküre'de görülen bir deniz canlısı ABD'de California kıyılarında sahile vurdu. Bilim insanları deniz canlısının ne olabileceğini sosyal medya üzerinden müzakere etti.

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ABD'de California Üniversitesi kampusünün 1,6 kilometre batısında yer alan Kömür Yağı Noktası Rezervi'nde 2 metre boyunda deniz canlısı rastlandı. 

Dev balığın fotoğrafları ilk önce Kömür Yağı Noktası Rezervi'nin Facebook sayfasında paylaşıldı. Canlının tanımlanmasına yardımcı olmak için dünyanın dört bir tarafından uzmanlar sosyal medya üzerinden müzakere yürüttü. 

GÜNEŞ BALIĞI TEORİSİ KISA SÜREDE ÇÖKTÜ

İlk önce canlının yaygın olarak görülen bir güneş balığı türü olabileceği kanaati ağır bastı. Ancak daha sonra balığın Kuzey Amerika'da daha önce görülmemiş bir tür olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu canlıya Kuzey Yarımküre'de rastlanması, bilim insanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. 

Akademisyen Marianne Nyegaard, "Görünce inanamadım. Neredeyse sandalyemden düşüyordum." dedi.

GÜNEY YARIM KÜRE'DE GÖRÜLÜYOR 

Nyegaard, balığın Ekvator'dan geçmesine sebep olan şeyin merak uyandırıcı olduğunu vurguladı.

Kendini güneş balıklarına adayan Nyegaard bu türlerin Güney Yarımküre ülkeleri olan Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Şili'de görüldüğünü söyledi.

Yaygın olarak görülen güneş balığından daha farklı ve zarif deniz canlısı Kuzey Yarımküre'de şimdiye kadar yalnızca 1889'da Hollanda kıyılarında görülmüştü.

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