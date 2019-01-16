Samanyolu Haber /Gündem / Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi /16 Ocak 2019 23:42

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

ABD'nin kuzeydoğusunda bir nehir üzerinde oluşan devasa buz parçası görenleri hayrete düşürdü.

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

ABD'nin Maine eyaletindeki Presumpscot nehrinde oluşan buz kütlesi görenleri şaşkına çevirdi.

Westbrook şehrindeki nehrin üzerinde oluşan ve saat yönünde dönen 91 metre genişliğindeki bu yuvarlak buz kütlesi Ay'ın uzaydan görünüşüne benzetildi.

Yerel yetkililer, buz kütlesinin, nehirde girdap etkisi yaratan dairesel akıntılar sebebiyle doğal şekilde oluştuğunu düşünürken, kent sakinleri ise daha önce de yuvarlak buz kütleleri gördüklerini ancak bu kadar büyüğüne ilk kez rastladıklarını ifade etti.
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Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

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