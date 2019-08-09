Samanyolu Haber /Teknoloji / Google'dan podcast aramalarını kolaylaştıracak yenilik /09 Ağustos 2019 09:05

Google'dan podcast aramalarını kolaylaştıracak yenilik

Podcast yayınlarına ilgi her geçen gün artıyor. Teknoloji devleri de podcast yatırımlarını ve geliştirmelerini sürdürüyor.

Google'dan podcast aramalarını kolaylaştıracak yenilik

Arama motoru devi Google, podcast aramalarını kolaylaştıracak bir yeniliğe imza atıyor. Bundan sonra aradığınız konuyla ilgili podcastler, arama sonuçlarında Podcastler modülü altında kullanıcılara sunulacak.

Webtekno'nun haberine göre çeşitli konular hakkında podcast dinlemeyi sevenlere Google’dan güzel haber geldi. Bundan sonra keşfetmek istediğiniz podcastleri Google’a yazdığınızda Google, ayrı bir podcast modülünde sizlere aramanızla ilgili sonuçları sunacak.

Sonuçlara tıkladığınızda podcastleri isterseniz Google Podcast uygulaması üzerinden isterseniz de internet portalı üzerinden dinleyebileceksiniz. Ayrıca oynattığınız bölümün tanıtımını, arkada oynatma kontrollerini ve buna benzer tipik ayarları arayüzde görebileceksiniz.

Google, podcast aramalarını geliştirme niyetinde olduklarını ve Podcastler modülünün, “podcast” yazmadan da kullanıcının karşısına çıkabileceğini söyledi. Arama devi, tarafından geliştirilen bu özellik şu an için İngilizce aramalarda sonuç verirken Türkçe aramalarda sonuç vermiyor. Bu özelliğin Türkçe dil desteğinin ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
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