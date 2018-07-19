Samanyolu Haber /Teknoloji / Google'dan Android cezasıyla ilgili ilk açıklama /19 Temmuz 2018 01:40

Google'dan Android cezasıyla ilgili ilk açıklama

Google'dan Android'e AB tarafından kesilen cezayla ilgili ilk açıklama geldi

SHABER3.COM

Avrupa Birliği, Android işletim sistemini tekelleştirerek, piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla 4.3 milyar euro tutarında bir ceza kesti.

Temelde rakiplerinin gelişimini engellediği ve diğer arama motorlarının 'inovatif' davranmasının önünü tıkadığı gerekçesiyle kesilen cezaya Google cephesinden ilk tepki geldi:

"Android herkes için daha fazla seçenek oluşturdu, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon'un kararını temyize götüreceğiz."

"Telefon üreticileri ve operatörler yazılımlarımızı telefonlarına koymak zorunda olmazlarsa, bu Android ekosistemine zarar verir. Android'in şu an tüm iş modeli bu yazılımları bünyesinde barındırmasındadır. Eğer buna engel olunursa, dengeler alt üst olur."
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